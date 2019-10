Con Maite Galdeano no hay quien se entere... Un día está pletórica y otro día más enfadada que nunca, lo que no cambia es su afán por mantener a su hija a su lado. Porque sí, Maite se niega absolutamente a separarse de Sofía Suescun. Que no seremos nosotros quienes le digamos que tiene que hacerlo, pero oye, un poco de espacio y de dejar que tome sus propias decisiones, pues no estaría mal. El caso es de que eso nada, al menos no todavía, y hace solo unos días madre e hija tuvieron uno de sus encontronazos más fuertes.

Después de la polémica que generó Kiko Jiménez en 'GH VIP' por su relación con Estela Grande, Maite pretendía que su hija cortase toda relación con el colaborador, pero nada, el amor puede más y siguen juntos. Pues va la madre de Sofía y le echa en cara que Kiko solo la quiere por su dinero, ¡por su dinero! Algo que sentó fatal a la reina de los 'realities' y no dudó en pedirle a su madre que se tratase su problema. Una bronca que las separó un poco, pero parece que solo ha sido cuestión de días.

Cuatro.com

Maite ha vuelto a la tele y ha confesado, en 'Viva la vida', que se han dado un espacio y Kiko y Sofía "han estado ellos solos, que les viene muy bien", y luego pudieron reencontrarse los tres. "Fuimos de compras... todo fue muy cariñoso", confesaba.

"Ya vi que está por la Sofía, vinimos a casa, me puso en marcha la cafetera... hizo cosas muy bien", contaba Maite, "lo que más me importa es que la Sofía esté bien". ¡Por fin lo entiende! ¿Durará mucho esta nueva actitud de Maite? Habrá que esperar...