View this post on Instagram

En dos semanas estaré viviendo en esta preciosa casa, todavía no me puedo creer que vaya a dejar el que hasta ahora ha sido mi nidito, mi refugio... me da un poco de penita, pero me hace mucha ilusión venirme aquí y empezar esta nueva etapa, es la primera vez que voy a vivir con mi pareja, aunque desde que salimos de la isla no nos hemos separado prácticamente... esto para mi ya es un gran paso. Desde que me independicé con veinte años las dos casas en las que he vivido ha sido sola, así que esto es nuevo para mí. Tendréis un house tour, os lo prometo. Me encanta compartir con vosotros todas mis experiencias, las buenas y las malas. Os quiero 🖤🏠🔐