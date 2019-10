La relación entre Pol y el maestro Joao está dando mucho que hablar tanto dentro como fuera de la casa. Y es que parece que el vidente ha querido mandar un mensaje a su supuesto amante a través de Irene Junquera, quinta expulsada de 'GH VIP 7'. A pesar de estar con el ex boxeador en su mejor momento dentro de la casa, parece que el adivino no termina de olvidar a Alberto, con el que tuvo una relación antes de participar en el concurso. Las palabras del adivino al chico con el que fue infiel a Pol no tienen desperdicio alguno...

Telecinco

Durante la emisión del último debate, Irene ha confesado que tenÍa que dar un mensaje de parte de Joao a María Jesús Ruiz, ganadora de 'GH Dúo' y gran amiga del vidente, para que se lo dijera a Alberto, amante del adivino. Una confesión que dejó a la ex miss España boquiabierta y sin entender para nada a su gran confidente.

Telecinco

"Me acaba de decir que le dijera a Alberto que esté tranquilo, que estaba a muerte con él, pero que si saliera en un programa de televisión, que se olvidara de él para siempre", aseguró María Jesús muy sorprendida por el mensaje que la periodista le había dado de parte del vidente. "Es un poco injusto porque con Pol Badía no tiene la misma vara de medir. No lo entiendo", concluyó la ex pareja de Julio Ruz.