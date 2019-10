A pesar de la amistad que une al maestro Joao y a María Jesús Ruiz tras participar juntos en 'Supervivientes', la ex miss España no ha dudado en mandar un mensaje a la casa en contra de Pol para advertir a su gran amigo del juego que estaba haciendo Badía dentro de la casa. Un tweet que el adivino ha visto como una traición y le ha enfadado bastante viniendo de su amiga. No obstante, seguro que durante la semana recapacita y piensa en la información que la modelo le ha proporcionado. ¿Está Pol jugando con el maestro Joao o es al revés?

Telecinco

"¿Te parece lícito utilizar a Adara y a Joao para estar donde estás? ¿Eres consciente de que sin ellos tu concurso sería la más absoluta nada? Haz algo por ti mismo y deja de utilizar a mi querido Joao", dijo la ex de Julio Ruz en su tweet. "Creo que en todo caso sería al revés, no entiendo muy bien este mensaje la verdad", respondió Badía a la modelo evidentemente molesto por el mensaje.

Telecinco

"Los amigos siempre tienen que serlo por ambas partes. Yo desde luego no voy a hablar de sus utilizaciones. Me parece que hacer eso no es de amigos. Yo jamás abriría mi boca", aseguró Joao muy cabreado. Pero, la repuesta de la modelo no se hizo esperara. "Seguiría mandando el tweet, porque aunque el Maestro Joao no lo crea, le he querido mandar un guiño", se defendió María Jesús en plató. "A la única persona que le pediste que no entrara en la casa, que no estuviera en plató, fue a Pol Badía. El mismo que está en 'GH VIP'. Él ha conseguido su objetivo, entonces, ¿quién se aprovecha de quién?", concluyó la ex superviviente.