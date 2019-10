Cara Delevingne lleva el 'look' más arriesgado que puedas imaginar

lleva el que puedas imaginar La modelo británica sorprende con su modelo de Guy Laroche

Dicen que el que no arriesga, no gana y Cara Delevingne lo sabe y por eso nunca deja indiferente a nadie. Su peculiar belleza y su cuerpo de infarto le permite ponerse cualquier cosa y normalmente acierta, ¿o no? Según se mira. Ella suele ser bastante camaleónica y no se corta un pelo a la hora de elegir sus looks, a veces arriesgados y otras, hasta imposibles. Pero ninguno como el que lució en Los Ángeles (EE.UU.) en un sarao que organizó la firma sueca H&M.



Cara no quiso perderse la cita y allí se presentó. Nada más pisar la alfombra roja, todas las miradas y flashes de los medios se centraron en ella y en su peculiar atuendo, que eligió cuidadosamente para convertirse en la reina de la noche. ¡Y vaya si lo consiguió! La británica eligió un 'outfit' que es tendencia este otoño: apostar por 'total looks denim'. Y dio en la diana. Escogió un mono vaquero del diseñador francés Guy Laroche, que le sentaba de fábula.

Gtres

Pensaréis que por qué razón un simple mono puede despertar tanta expectación. Muy sencillo: el modelito en cuestión estaba repleto de agujeros. Eso sí, colocados estratégicamente para que no se le viese más de la cuenta. Claro, todos menos uno por el que se le veía parte del 'cu-cu'...

Gtres

Para completar su looks, Cara Delevingne apostó por unos salones blancos que combinaban de maravilla con los pespuntes del mono y un semirecogido en su melena rubia que le quedaba francamente bien. La chia estaba espectacular. Solo los asalta una duda: con semejante 'modeluqui', ¿qué pasó con su ropa interior?

Después de comernos mucho la cabeza al respecto, hemos llegado a la conclusión de que o bien la llevaba transparente o bien pasó de ella olímpicamente. Y es que con un 'look' tan arriesgado como este, seguramente se le tendría que ver por algún lado, ¿o no? Y más teniendo en cuenta que alguno de los osados agujeros estaban situados en partes muy atrevidas... ¿Qué os parece?