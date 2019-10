Lo ha hecho. Por fin. Y sí, nos encanta que lo haya hecho. Gloria Camila ha opinado sobre el papel de su ex, Kiko Jiménez, en 'Gran Hermano VIP 7'. Mira que ella lo ha intentado, lo dice una y otra vez, se lo repite a ella misma, que calladita mucho mejor, que no piensa hablar, que no se va a meter....pero... la carne es débil y la lengua más. Y si además te ponen un micrófono delante y te preguntan abiertamente sobre ello, pues pasa lo que tiene que pasar (y lo que a nosotr@s nos encanta) que Gloria Camila rompe su silencio. Tranquila Gloria que no es un pecado grave y si quieres ya puedes volver a tu política de silencio, aunque desde aquí te pedimos que dejes a tu lengua suelta que es de lo más agradecida.

Gtres





La hija de Ortega Cano acudía el pasado sábado 19 al concierto solidario 'Por ellas' a favor de la lucha contra el cáncer de mama que organizaba Cadena 100 en Madrid. Gloria, que, desde que este verano rompiera con su ex, apenas se prodiga en actos públicos, llegaba de lo más mona, y por cierto de lo más delgada, al acto dispuesta a no decir 'ni mú'. Pero la chica es muy educada y al final respondió a la preguntita con un “creo que Kiko ha hecho el ridículo”. Si quieres escuchar, una y otra vez en bucle, la frasecita dale al play del vídeo.

Pero ojo que su opinión sobre el papel de Kiko en 'GH VIP 7' no es lo único que dijo. Gloria Camila también hizo referencia a la demanda que Ortega Cano le ha puesto al novio de Sofía Suescun: “Todo sigue por lo legal y hasta donde tengamos que llegar”. También aprovecha para echarle bien de 'flores' a su sobrina Rocío Flores ya agradecerlo su apoyo. Otra que ha apoyado a Gloria fue su amiga Sofía Cristo que esa misma noche se estaba 'partiendo la cara' por ella frente a Maite Galdeano y al propio Kiko Jiménez en 'Sábado Deluxe'.