Vale que tú vayas al trabajo y te encuentres a tu amiga de la oficina con el mismo modelito de Zara. Ok, aceptamos barco... Vale incluso que seas una actriz de moda y pilles a otra compañera de profesión presumiendo del mismo vestido que tú en plena alfombra roja. Pero que seas un princesa y te topes con otra royal luciendo el mismo vestido que tú, por ahí no pasamos. Pues parece que ni en los mundos de Yupi de la realeza se libran del riesgo de coincidir a la hora de elegir estilismo para un acto oficial o hasta para una cena de gala. Y no pasa ni una, ni dos veces, que ya son varias a las damas de la realeza a las que hemos pillado con el mismo vestido. Pasando por nuestra reina Letizia incluida... Que se lo digan a Meghan Markle que ya le ha pasado en otra ocasión.





Princesa Alexandra y Kate Middleton, a todo color de noche

Agencias



Hay que reconocer que este vestido largo y vaporoso de Jenny Packham es un indispensable en el armario de las grandes damas de la realeza. Para gusto están los colores, pero a nosotros nos va más el tono turquesa que elige la duquesa de Cambridge que el de Alexandra Sayn-Wittgenstein-Berlebur. Además, la esposa del príncipe Guillermo acierta con un clutch del mismo tono que el resto del oufit. Ideal en cualquier gala.

Reina Letizia y Duquesa de Sussex, look lady de día

Gtres



Esta falda lápiz de cuero de Hugo Boss (399 euros) se ha convertido en una de las piezas más deseadas del otoño. En este caso, Meghan Markle la elige en verde y Doña Letizia, en rojo, y ambas la combinan con sendas blusas. Nos quedamos con la elección de la monarca española, muy guapa con el clutch y los salones de la firma Magrit, también en color rojo.





Mette Marit y Mary de Dinamarca, elegante a todas horas

Agencias



Claes Iversen es uno de los diseñadores favoritos de la realeza. Por eso, la princesa noruega y la esposa del príncipe Federico de Dinamarca apuestan por una de sus creaciones. Se trata de un dos piezas de falda y blusa de manga farol y cuello cerrado. Mucho más guapa Mary con stilettos animal print y con un broche joya que le da un aire más festivo al conjunto del look.