Sabemos que muchos de nuestros lectores son padres y madres de niños pequeños, así que que levanten la mano los que alguna vez se han tenido que comer un partido de fútbol de sus descendientes a la intemperie, ya haga frío, calor, llueva o nieve por apoyar a sus retoños. Seguramente las manos que haya levantadas sean muchas... Pues bien, que sepáis que ni siquiera los famosos de cualquier parte del mundo se libran. ¿El último? El actor de 'Anatomía de Grey' Patrick Dempsey, que con dos gemelos está ya tan acostumbrado a acudir a estos partidos que a él no se la dan con queso.



Él, por guapo, por alto (mide 1'80m) y por actorazo ya llama la atención por sí sólo aún a sus 53 años, pero esta vez hubo un extraño complemento que no soltaba 'ni para atrás', y no era otra cosa ¡que una silla! ¿Pero a dónde iba este buen hombre con una silla por mitad del campo? Ya hay que ser un padre 'comodón' para no aguantar un par de horas animando a sus pequeños... que se tuvo que llevar un asiento plegable (y seguramente tampoco le faltarían sus cervecitas...).

Gtres

Gtres

Patrick ahora está en un gran momento de su vida: felizmente casado y con tres hijos, la vida parece que le sonríe. Además, tampoco le falta el trabajo entre su faceta como padre y sus negocios. ¡Menudo partidazo!