Omar Montes ha confesado a sus más leales seguidores, el duro momento que está pasando. El exconcursante de 'GH VIP' y ganador de 'Supervivientes' ha explicado, a través de sus 'stories' en instagram, la dura y difícil situación que está viviendo tras la denuncia de su ex. Omar Montes ha sido denunciado por la madre de su hijo. Le acusa de recibir insultos y amenazas por parte del cantante. Omar Montes explica que, aparte, su ex quiere recibir una pensión de 1.000 euros en vez de la de 350 que recibe en la actualidad.

gtres

Omar cree que estos ataques vienen por parte de la madre de su ex pareja. El exconcursante de 'Supervivientes', ha hecho uso de sus redes sociales para contar lo destrozado que se encuentra, porque por causa de todas estas represalias no le dejan ver a su hijo. "El primer domingo sin mi hijo, ayer no me lo dejaron. He mandado a mi abuelo y a mi abuela y no se lo han dado. Quieren que vaya yo para llamar a la policía y hacerme la 'performance' para que me lleven preso", decía el cantante.

Omar confiesa que hará todo lo que esté en su mano para volver a estar con su hijo. "Mis abuelos también están muy mal". Toda la familia del ex de Isa Pantoja está muy afectada por este cambio, pero siempre apoyando al cantante en la profesional y, sobre todo en lo personal. Esperemos que este problema se solucione pronto.