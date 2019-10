Felicity Huffman ha sido captada con el uniforme de la Institución Federal Correccional, una prisión ubicada en Dublín, California. La actriz tendrá que permanecer en el centro 14 días. Ella admitía su acusación, el pago de una fuerte suma de dinero para que su hija pudiera entrar a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Las fotografías han sido difundidas en las redes sociales, luego de que Huffman recibiera la visita de su familia.

A la estrella de Hollywood se le puede ver con una camisa y un pantalón color verdes oscuros, acompañado con una gorra blanca y unas gafas. En cuanta a su aspecto, podemos verlas bastante desaliñada y con mala cara. "En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa", dijo Huffman en la carta de tres páginas. "Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia".

La actriz tiene previsto saldar sus cuentas con la justicia y abandonar el centro el 27 de octubre, un día antes de lo previsto, ya que se le ha restado de la condena el día que pasó bajo custodia policial tras ser arrestada en su casa el pasado 12 de marzo.