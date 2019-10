Suri Cruise en pijama por las calles de Nueva York

Suri Cruise saca a pasear a su mascota en 'traje de dormir'.

Suri Cruise sigue sin tener relación con su padre, Tom Cruise.

Aunque su madre, la actriz Katie Holmes, ha luchado contra viento y marea porque ella llevara una vida absolutamente normal, como cualquier niña de su edad, lo cierto es que solo lo ha conseguido a medias. Suri Cruise siempre es y será noticia, aunque su madre no quiera. El apellido Cruise pesa como una losa sobre la joven adolescente que, a sus 13 años, trata de tener una vida lo más normal posible, teniendo en cuenta quién es su progenitor, el mismísimo Tom Cruise, con el que hace años que no tiene ninguna relación.

En Nueva York, madre e hija han fijado su residencia. La joven acude a la escuela, tienes sus amigos, sale de compras con su madre, a pasear a sus mascotas... Sin embargo, lo que nos ha sorprendido en esta ocasión, y mucho, es la imagen tan desaliñada que luce la única hija biológica de Tom Cruise.

Suri, que desde pequeña ha sido toda una 'it girl', ahora, en plena adolescencia parece que ha perdido su glamour. Tal vez está atravesando una etapa de rebeldía propia de su edad y por eso pasa de todo y sale de cualquier forma a la calle... ¡hasta en pijama!

Detalle del pantalón polar del pijama de Suri, con cientos de labios. Agencias

Muy mono, por cierto, en rosita, como el resto de su look, incluidas las botas. Pero no deja de ser 'el traje de dormir' y con un recogido bajo 'a la remanguillé' que acentúa su aspecto descuidado. Vamos que parece que acaba de salir de la cama, que su mascota necesitaba salir con urgencia a la calle y ella se ha puesto rápidamente el abrigo encima y listo. ¿Y no se podría haber puesto un chándal, por ejemplo, que es muy cómodo y encima está de moda?

Getty Images

Nos ha llamado poderosamente la atención las botas rosas de pelo que lleva Suri. Son las mismas que ya lucía en 2014 cuando salía de la escuela del barrio de Chelsea, al que asistía.

Getty Images

Curiosamente, el mismo modelo que también lucía el día de noveno cumpleaños (19 de abril de 2015) y con el que ha sido fotografiada en esta ocasión paseando al perro. No cabe duda que son sus favoritas y que las va renovando año tras año. ¡Las queremos!