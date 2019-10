Desde que Kiko Jiménez lo dejara con Gloria Camila Ortega, su popularidad ha crecido exponencialmente... pero no precisamente a mejor. El hecho de que haya sido él que, en público, haya hablado de su relación con la hija de Rocío Jurado cuando prometió no hacerlo nunca, le ha granjeado numerosas críticas, y su paso por la Casa de 'GH VIP 7' y su tonteo con Estela Grande (estando él con Sofía Suescun) no ha hecho más que empeorarlo. Por eso, tampoco era de extrañar que, cuando Toñi Moreno le abroncó en el plató de 'MYHYV'... ¡todo el mundo aplaudiera!



La presentadora acabó echándole la bronca a su colaborador en pleno directo durante una discusión de éste con Nagore, y es que se quiso 'hacer el listo' sacando a relucir su antigua y tortuosa relación con Sofía Cristo, pero ahí 'la Robles' le paró los pies: "La diferencia entre vosotros y yo es que vosotros sacáis dinero de ella y yo no, así que si yo no he hablado de mi relación, tampoco lo vas a hacer tú", le calló. Toñi tampoco sabía a cuento de qué venía la relación de Sofía y Nagore, y le tuvo que parar los pies también: "Con todo el cariño que te tengo, te diré que a veces te crees más listo que nadie, y no lo eres", apuntó.

Mediaset

La cosa, sin embargo, no quedó ahí: Toñi le dijo a Kiko que Gloria no había hablado en público de su relación como sí había hecho él, y que eso tenía que respetarlo, pero Kiko estalló, mientras daba a entender que él ganaba dinero hablando de ello porque 'le hacía falta': "¿Cómo que no? Lo que pasa es que ella habla por detrás, que yo tengo un montón de audios de periodistas, porque como es la hija de quién es, no le hace falta el dinero", señaló, pero Toñi sentenció: "No digas que a ti esto de hace falta porque tú, que eres de Jaén, no estás labrando el campo como mucha gente allí, por ejemplo. Tú no tienes hijos, no tienes cargas familiares, y haces esto porque te gusta", le respondió, volviendo a dejarle en su sitio y callándole la boca...