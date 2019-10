Somos muchos los que estamos deseando ver a Jennifer Lopez vestida de novia el día de su boda con Alex Rodriguez. La pareja se comprometió el pasado marzo y lo anunciaron en sus redes sociales con unas bonitas imágenes del momento en el que Alex hincaba la rodilla en la arena de una playa y le entregaba la joyita.

Como nada en la vida de 'Jenny from the block' es sencillo, estamos deseando ver cómo será su vestido de novia el día de su boda. Por eso cuando hemos visto las imágenes que te mostramos a continuación no hemos podido más que aplaudir porque no esperábamos menos de la diva latina.

Pero no, nuestro gozo en un pozo porque el vestido de novia con el que la hemos visto forma parte del vestuario de la película que Jennifer está rodando en Nueva York junto al actor Owen Wilson. El film, que se titula 'Merry me', cuenta la historia de una estrella del pop a la que su novio deja plantada justo antes de la boda y ella decide casarse con otro hombre elegido al azar.

El espectacular vestido de novia con el que Jennifer López paró el tráfico neoyorquino es obra del diseñador libanés Zuhair Murad, pertenece a su colección de Alta Costura y parece sacado de un cuento de princesas o hadas.

El diseño es de corte princesa con una falda voluminosa y un velo de más de 3 metros de largo. Tanto el vestido como el velo están bordados con delicada pedrería y el escote palabra de honor resaltaban la figura de la cantante.

Si Jennifer ha lucido con este vestido para una película, ¿cómo será su vestido de novia real cuando dé el 'Sí, quiero' a Alex Rodríguez? Deseando estamos de verlo, seguro que cumple todas nuestras expectativas.

Pero este vestido no será la única sorpresa de la película. El cantante Maluma será el encargado de interpretar al prometido de Jenny que la deja plantada mientras que Wilson será un profesor de matemáticas que no tiene ni idea de dónde se mete cuando acepta la propuesta de casarse con ella.