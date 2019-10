Susana Megan está feliz. La joven está disfrutando de una etapa muy dulce y feliz con el trabajo, las amigas... ¡y su chico!, Manu. Y es que la ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha anunciado que la pareja ha tomado una decisión muy significativa en su relación: se mudan juntos. Los tortolitos han puesto la casa patas arriba para recoger muebles y todas sus pertenencias para cambiarse a un piso más grande y que tenga menos recuerdos del pasado de Manu porque en el que estaban viviendo era el anterior nidito de soltero del chico con su amigo Cristian.

Megan están muy feliz y así lo ha transmitido a sus seguidores a quienes les ha aclarado que el mensaje de sus redes sociales se refería a este cambio en sus vidas, descartando embarazos o matrimonios.... al menos por ahora ya que nunca se sabe, ¿o no? "Esto es que algo ha cambiado en nuestras vidas, no que nuestras vidas iban a cambiar, que hay gente que lo ha entendido al revés", explicaba la ex tronista. Chica, normal que haya quien lo confunda con lo similar y enigmático que era el mensaje.

En el video Susana Megan confiesa que echará de menos la casa actual aunque le hace mucha ilusión empezar con Manu en un sitio nuevo. "Ahora sí que siento que estoy en mi casa nueva", explicaba. Y es que cuando se mudó con su chico no sintió que el apartamento fuera de los dos ya que él ya vivía allí antes.

Sea como fuere el cambio va a mejor y es que Susana Megan ha ganado un vestidor para su ropa ya que el piso tiene tres habitaciones, ¿y la segunda? Seguro que aunque no sea ahora, la pareja estará esperando a ampliar la familia y, por si acaso, tenerlo ya de reserva. Eso sí, mientras tanto la joven disfruta de su gran despacho para la ropa: "¿Sabéis lo bueno de las mudanzas? Que tiras las cosas innecesarias. Y yo cuando llegue a la nueva casa voy a hacer una criba de la ropa y la que no me transmita felicidad... ¡a tomar por c***!", decía Susana Megan.