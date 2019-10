Aunque nos creamos muy seguros navegando por Internet, las redes sociales son uno de los principales objetivos de los hackers para poder averiguar todo sobre nosotros en un par de clicks. Por eso los famosos son los principales interesados en mantener la seguridad de su cuenta muy alta para evitar que 'los malos' puedan hacerse con ellas y con sus secretos como la cuenta de email, el número de teléfono o las contraseñas asociadas a ellas. Sin embargo, a pesar de toda la seguridad hay veces que consiguen hacerse con el control, como ha sido el caso de María Jesús Ruiz.

La ganadora de 'GH VIP' ha confesado que ha sido víctima de un ciberataque en el que le han robado la cuenta de Instagram, Twitter y algunas redes más. Tras haberse hecho con el control, María Jesús recibió un mensaje de Whatsapp intentando extorsionarla pidiéndole dinero a cambio de devolverle el control de todos sus perfiles. En concreto, de madrugada, recibía un mensaje en el que le solicitaba 2.000 dólares a cambio, los cuales se negó a entregar. "Vamos a denunciarte a la Policía Nacional mañana a primera hora", le contestaba tras averiguar el email con el que había hackeado la cuenta.

Finalmente, la historia ha tenido final feliz y ha podido recuperar el control de todos sus perfiles. Así, con un selfie muy sonriente la colaboradora de Mediaset ha explicado a sus seguidores la situación horas más tarde a través de Instagram: "Volviendo a la normalidad después de unas horas con la cuenta robada, ya me tenéis por aquí otra vez, poco a poco iré normalizando el perfil", escribía. Acto seguido explicaba que el equipo de informática de Zeppelin ha sido su salvador en esta situación. "Gracias @ertitocurro y responsables de las redes de @zeppelintv no hay quien pueda con vosotros". Aunque no ha sido la primera hackeada y tampoco será la última.