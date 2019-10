Es que es automático: te ven con un anillo nuevo ¡y ya se piensan que te casas! Por no hablar de cuando te lo regala tu novio, ahí, ya sí que sí, pasas por el altar seguro... eso es lo que nos pensamos todos (y mira que nos hizo ilusión) cuando descubrimos, a través de las redes sociales, que Fabio Colloricchio le había regalado un anillazo a su chica, Violeta Mangriñán, de la firma Cartier. Y oye, el chico se dejó sus buenos dineros, porque la broma, para acabar de empezar a salir, como quien dice, le costó 1680 euros, concretamente. Se trata de la sortija 'LOVE', y aunque está en oro amarillo, oro blanco y oro rosa, fue este último el que escogió el argentino.

Mediaset

Pues bien, todos pensamos, cómo no, que ahí había gato encerrado, y ya nos pusimos a pensar en desempolvar las pamelas... pero quieto parado todo el mundo, que ahora han aclarado un poco el percal: "No ha habido petición de matrimonio, así que no nos vamos de boda", dijo Violeta en 'MYHYV', y es que es normal: a sus 25 años, y con una relación de apenas 5 meses, no están las cosas como para casarse. ¿Entonces a qué viene el anillo?

La explicación es sencilla. El número 3 rige en la vida de Violeta: nació un 3 de marzo (es decir, el 03/03), hacía 3 meses que habían salido de 'Supervivientes'... así que sí, tocaba hacer un regalito. ¿Y por qué regalar un bonsai pudiendo ir a Cartier? ¡Suertuda!

Mediaset