Adara y Pol, que mantuvieron una relación de un año cuando salieron de 'GH 17', se rencontraron hace unas semanas dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Aunque al principio las reacciones de ambos no fueron las más positivas, parece que la convivencia les ha permitido poder poco a poco cerrar viejas heridas que acumulaban del pasado. Y es que ha sido durante el sexto 'Límite 48 horas' de esta edición cuando Jorge Javier les ha propuesto que tuvieran esa sincera conversación que deberían haber tenido hace dos años cuando su relación se rompió. Atentos a sus palabras...

Telecinco

“Hubo cosas que marcaron mi vida, hasta tal punto que desconfié de mi actual pareja y nuestro comienzo fue muy duro por eso”, confesó Adara en uno de los vídeos. “Me gustaría tener esa conversación, pero lo que no quiero es que nos enfademos. Estoy muy a gusto contigo. Podemos hablar sin problema”, dijo Pol en el confesionario.

Telecinco

“El juego que había, que me hicieron creer una cosa que no era…”, contó la concursante sobre su paso en 'GH' con Pol por su relación con Miguel Vila dentro de la casa. “Nunca he tenido nada con él”, confesó Pol. “Me sentí vacilada, yo quería saber si le gustaba o no”, afirmó Molinero aliviada por tener esta conversación con su ex novio. “No sé lo que pasó en el concurso, la situación pudo conmigo”, se defendió Pol de las palabras de Adara.