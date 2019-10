La casa de 'GH VIP 7' está que arde. Y es que a pesar de que los concursantes intentan no tener enfrentamientos durante la convivencia, parece que no lo consiguen. Los últimos en tener un fuerte encontronazo han sido Gianmarco Onestini y Alba Carrillo. Los concursante, que se llevaban a la mil maravillas, ya no encuentran ningún punto en común para seguir teniendo ninguna relación. Y todo por la nominación que el italiano dio a El Cejas el pasado jueves. Atención al duro cruce de acusaciones que se han hecho los participantes del programa.

"Estoy muy dolido y ofendido, simplemente porque yo con Alba me llevaba bien y he compartido muchas cosas con ella", declaró el italiano. "Esperaba al menos que ella me hubiera pedido perdón por las duras palabras que me ha dedicado en los vídeos", continúo Gianmarco.

"Me parece muy bien que se lleve con quien quiera, ero que no utilice a terceras personas para crear conflicto y a río revuelto, ganancia de pescadores", le reprochó Carrillo al ex concursante de 'Grande Fratello'. "Me sentí mal y es verdad que no debía decir algunas cosas. Te pido disculpas. Pero, tengo claro que no quiero volver a verte en mi vida. Eres un traicionero", aseguró la colaboradora de televisión. "Lo de que se vaya al aeropuerto de Italia, puede irse a otro. No tiene por qué ser justo ese. De eso, me arrepiento", contestó la Carrillo tras la pregunta de Jorge.