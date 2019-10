En las últimas semanas, Alba Carrillo se ha convertido en la 'mala' oficial de 'GH Vip 7'. ¿Se habrán confabulado los astros en contra de la ex de Feliciano para sacar lo peor de ella? ¿Tendrá algo que ver su horóscopo en su comportamiento en la casa de Guadalix? No cabe duda que su fuerte temperamento, como buena mujer Leo que es (nació el 31 de julio de 1986), influye y mucho. Eso le ha llevado a enfrentarse a la mayoría de los habitantes de la casa y a montar algún que otro numerito.

Si analizamos los rasgos de la mujer Leo, nos daremos cuenta que encajan perfectamente con la modelo y eso podría explicar su actitud en el reality en las últimas semanas. Son perfeccionistas al máximo, enérgicas, activas e impulsivas. No les gusta pasar desapercibidas y no se andan por las ramas, si algo no les gusta, lo dicen y punto. Son claras y directas en su emociones. Les encantan las reuniones y les gusta ser el centro de atención en las reuniones.

Instagram Alba Carrillo

Tal vez ese carácter leonino y tantas semanas de encierro en Guadalix de la Sierra, le estén pasando factura a la modelo, que ha empezado a irse de la lengua. Sonadas han sido sus peleas con Adara, Antonio David, Gianmarco, Irene, Joao... y sus últimas actuaciones y ataques directos al programa, han terminado pasándole factura: está nominada salir de la casa de 'GH Vip'.

El jueves 24 de octubre, para ella, podría finalizar esta aventura, que no está siendo lo que esperaba. Echa de menos a su hijo al amor que tiene fuera y que ella misma desveló su identidad, el presentador Santi Burgoa,... Y se enfrenta a un rival complicado, El Cejas, que tiene muchos seguidores fuera de la casa y su actitud en el reality está siendo bien diferente al de la Carrillo.

Telecinco

Más belicosa que de costumbre, la colaboradora de 'Ya es mediodía' está totalmente convencida que será ella la que abandone el reality. Y promete 'tirar de la manta' cuando salga. Vamos, que no va a dejar títere con cabeza, palabra de Alba Carrillo.

Pero, ¿será ella la expulsada o El Cejas? ¿Qué le deparará el futuro a la modelo si sale el jueves? Consultando a su horóscopo, hemos descubierto lo siguiente.

Alba Carrillo nació el 31 de julio de 1986, por lo que es Leo. Es un signo de Fuego y por lo tanto es muy pasional, romántico, impulsivo y muy sensual. Una descripción que se ajusta a la perfección a la modelo, que como buena Leo le gusta que la mimen y que están pendientes de ella cien por cien. Eso le aporta seguridad y tranquilidad.



En el terreno sentimental, se avecinan problemas por falta de comunicación. Alba acaba de revelar que lleva medio año con el presentador Santi Burgoa pero a él parece que no le ha hecho mucha gracia. Esa será una de las cosas que tendrá que arreglar cuando salga. Y, aunque según su horóscopo, las cosas en lo sentimental pueden ponerse difíciles, si los dos no ponéis de vuestra parte, pero seguro que con un poco de empeño podéis reconducir la situación. ¡Suerte!

Telecinco

En el ámbito laboral, la seguridad en el trabajo será la nota predominante. Sus compañeros, salvo Miguel Frigenti con el que mantiene una guerra abierta, la están esperando y defendiendo a capa y espada. Por ese lado puede estar tranquila. Igual que con la familia, su gran apoyo, aunque en otoño podrían torcerse las cosas. ¡Cuidado!

Instagram Alba Carrillo

Buenas noticias para Alba en el terreno económico porque tendrá una mejora sustancial de sus finanzas para finales del año y eso le permitirá vivir con más holgura. Pero debe controlar sus gasto para no llevarse una sorpresa a final de año. ¡Ten paciencia y controla tus gastos!a

¿Estará lista Alba Carrillo para salir de la casa de Guadalix y afrontar todos estos frentes que tiene abiertos? El jueves lo sabremos.