Posiblemente 'Juego de Tronos' haya sido la serie que más huella ha dejado en muchas personas. Una de esas personas ha sido Camila Cabello, quien ha confesado que es una de sus series favoritas o incluso la que más le ha gustado. Ahora la cantante va a tener la oportunidad de conocer a Daenerys Targaryen en persona y no puede estar más emocionada. "Todo el mundo que me conoce sabe que me vi todas las temporadas de 'Juego de Tronos' en un mes. ¿Sabéis lo que eso significa? Eso quiere decir que 'Juego de Tronos' consumió mi vida", ha explicado.

Instagram

"Estaba apartada de todo y liteteralmente era mi mundo, mi realidad" comenzaba contando la artista visiblemente emocionada. "Tengo cosas de 'Juego de Tronos por toda mi casa. Literalmente soy la más fanática, bueno la número uno probablemente no pero por ahí. Y resulta que voy a estar actuando en Graham Northon y Khaleesi estará allí. Emilia Clarke estará allí y no me lo puedo creer, simplemente no me lo puedo creer", contaba ilusionada a todos sus seguidores.



Emilia Clarke GTRES

Parece que Camila Cabello va a cumplir el sueño de muchos de los fans de la serie, viendo en primera persona a Emilia Clarke, que hace el papel de Daenery Targaryan, uno de los personajes más deseados de la serie y que terminó con su octava temporada el pasado més de abril. Estamos deseando que ambas se encuentren y ver las fotos de ambas, ya que seguro que la actriz también es muy fan de la música de Camila Cabello.