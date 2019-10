Quien haya seguido la historia entre los exgrandes hermanos Jonathan Pérez y Yoli Claramonte, sabe que ambos podrían estar hechos el uno para el otro: se conocieron en la Casa, han tenido una hija y han sido muy felices... pero este 2019 todo se ha torcido, y tras vivir una dolorosa separación en la que ambos han intentado rehacer sus vidas, lo cierto es que nos han hecho ver que no ha sido así: él se acordaba mucho de ella, y viceversa, y cuando él ha intentado reconquistarla y todo parecía que podía salir viento en popa... la relación ha chocado contra un iceberg y se ha ido al fondo del mar a plomo, como el Titanic.

De hecho, hemos podido ser testigos de esa ruptura casi en directo gracias al canal de MTMad de él, donde han tenido una discusión a gritos y en plena calle de la que, seguramente cuando se vean, no se sientan orgullosos. Los reproches han sido el menú principal, y aunque todos llegamos a pensar que Jonathan pretendía reconquistar a Yoli a pesar de que ella estaba conociendo a un chico, lo cierto es que sus planes eran otros. ¿Volverla loca? Más o menos, porque sus intentos de reconquista, al parecer, no eran tales...

Mediaset

Según ha dicho Jonathan, él ahora está feliz conociendo a una mujer, y Yoli se ha quedado petrificada: después de decirle que no se ha olvidado de ella, regalarle flores, decir que echa de menos a su familia, que se la llevaría a Las Vegas para volver a casarse... ¡ahora viene diciendo que lo único que quería era "limar todo lo malo". ¿Perdón?

Mediaset

Las lágrimas y la rabia han llenado la cara de Yoli: "¿¡No te das cuenta de que me estás haciendo daño!?", le ha reprochado, pero él ni se ha inmutado: "Yo lo único que quiero es ser sincero contigo igual que lo he sido con ella", le ha respondido antes de reprocharle, también que ella hizo lo mismo: le decía que quería volver mientras ya estaba conociendo al otro...

Mediaset

"En cuanto tú volviste yo me fui a Madrid y no le he vuelto a ver", apuntaba ella con rabia. "Sí, después de cuatro días follándotelo, el quinto ya le dejaste", afirmaba él, algo que no hacía más que enfadar a Yoli, que acababa pidiéndole perdón. "Tu perdón, ahora mismo, me la suda. Si no querías esto podías haber dicho 'hasta aquí'", añadía él. "Pues adiós", se despedía Yoli por las malas. Esto no pinta bien...