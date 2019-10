Sofía ha desvelado que Kiko Jiménez era su amor platónico desde que tenía solo 15 años.

La ganadora de 'Supervivientes' intentó entrometerse en su relación con Gloria Camila.

Kiko y Sofía se han presentado como la pareja de moda de este verano. Después de una abrupta ruptura con Gloria Camila, el joven empezó a salir con la ganadora de 'Supervivientes' sin que nadie se lo esperara, pero ¿cómo fue? ¿hubo cuernos? Muchos apuntaban que sí, ya que eran compañeros de trabajo y Sofía se había convertido en una de las mujeres que más celosa ponían a Gloria... Blanco y en botella, leche, ¿no? Pues no. Después de meses Sofía ha hecho su línea del amor en 'Sálvame' confesando que ella podría haber sido la causante de la ruptura y que se metió sin ningún problema en la relación que mantenía su ahora novio con la hija de José Ortega Cano.



Sin ningún tapujo, la ex de 'MyHyV' ha confesado que incitó a Kiko para llevárselo "a su terreno" incluso estando con Gloria Camila, algo que finalmente no pudo porque él no quiso. "Intentaba llevármelo a mi terreno hasta el punto de querer quedar con él estando con Gloria ¿Y cuál fue la respuesta de Kiko? Me dijo que me estaba confundiendo, que él no era así”, ha asegurado en 'Sálvame' siendo sincera. ¿Y por qué? Porque llevaba más de dos años enamorada de él.

Telecinco

Sofía ha confesado que estaba enamorada de Kiko desde que le veía con 15 años en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' pero no podía entrar a conquistarlo porque era menor de edad. Hasta que lo fue. En la curva incluso ha confesado que llegó a buscar en Suso la figura de Kiko Jiménez. "Kiko me marca tanto como amor platónico que se te queda ese recuerdo". ¡La historia es más intensa de lo que habíamos imaginado!