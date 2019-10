Si Ruth Basauri es más sexy, explota, y no lo decimos nosotros, sino sus seguidores: cada vez que enseña un poco de su cuerpazo, sus 'followers' en las redes se vuelven locos, y es que no es nada habitual verla con menos que un bikini o un bañador. Por eso, ha llamado mucho la atención que en sus últimas 'stories' de Instagram se haya lanzado a bailar, y no de cualquier manera: ¡haciendo twerking!

Para quien no lo sepa, el twerking consiste en mover el culo de forma frenética al ritmo de reggaeton, trap o dembow, músicas, por lo general, de ritmos latinos, y ella, aficionada como es a la canción de la 'zumba nalgona' (sí, así se llama), no pudo evitar bailarla (y grabarse bailándola) para sus seguidores. ¿El resultado? Una explosión de sensualidad:

Nueva vida

Desde que Ruth dejara su canal en MTMad y se alejara del mundo 'viceverso' (y de la televisión en general), su vida ha dado un giro de 180 grados: además de volver a alimentar su canal de YouTube (que falta le hacía, porque lo tenía abandonadísimo desde hacía meses) ha conseguido granjearse casi 600.000 seguidores sólo en Instagram, que siguen sus fotos con avidez para ver cual es el nuevo look de la ex tronista, y por lo que parece no le va nada mal. Ha conseguido, así, convertirse en una influencer de moda como ya lo hicieran Laura Matamoros u Oriana Marzoli.