Violeta Mangriñan se convierte en diseñadora de ropa.

La ex tronista siempre se ha declarado una auténtica fashion victim.



Últimamente el universo de Violeta Mangriñan no para de dar noticias una tras otra. Que si ha montado un nidito de amor con Fabio, que si luce (o no) un anillo de compromiso... Está claro que esta chica es una auténtica fuente de titulares y, oye, nosotros tan contentos. ¿La última? La novia de Fabio cumple su gran sueño. ¿Y cuál podría ser el sueño de una 'fashion victim'? Sí, lo has acertado. Violeta se ha hecho diseñadora de moda. Sí, como lo lees. Violeta acaba de lanzar su propia línea de ropa bajo el nombre, original a más no poder, de 'ByVioletaMangriñan'. ¿Cómo te quedas?

Hace unos días, ya había dado alguna pista a todos sus seguidores por redes sociales. "Todavía es un proyecto que se está cociendo...He puesto toda mi alma y mi corazón en este proyecto”, anunció. Pero ahora la línea de ropa de Violeta es por fin es una realidad. Y así lo ha gritado ella a los cuatro vientos en su cuenta de Instagram. “Los sueños se cumplen cuando tienes el valor de perseguirlos...”, escribe en su cuenta.

Y para anunciar este día histórico Violeta ha posado con una de sus prendas en las que ha plasmados toda su creatividad como diseñadora. Se trata de una camiseta de manga corta con lo que parece será el logo de su firma, nada más y nada menos que una palmera unida a un corazón. Sí, lo has acertado, el mismo dibujo que Violeta y Fabio se tatuaron en el interior de sus muñecas como símbolo del origen de su amor, la isla hondureña de 'Supervivientes'.



La ex tronista ya ha creado un perfil propio de Instagram para vender su colección de ropa que ya acumula más de 40.000 seguidores. Aunque la verdad es que la colección es pelín corta ya que, por ahora, sólo consta de dos prendas. Eso sí, según afirma Violeta las prendas que va a vender son "fabricadas en España, diseñadas por mi".

Por supuesto, en esta nueva aventura, Violeta cuenta con el apoyo incondicional de su chico. Fabio promocionaba en redes este este nuevo proyecto de su pareja diciendo “Hoy es un día muy especial para mí porque mi chica, mi amor, mi vida sacó su nueva línea de ropa. Estoy muy orgulloso de ti mi amor. Te amo”.