Alma Bollo no lleva muy bien el cansancio y vómitos propios del embarazo.

La hija de Raquel ha explicado cómo le afecta el embarazo en su día a día.

Alma Bollo, la hija de la televisiva Raquel, ha querido compartir con los seguidores de su videoblog cómo es un día normal de su vida. Y es que desde que ella misma confirmara la noticia de su embarazo, han sido muchos los que no han parado de hacerle preguntas sobre cómo se encuentra, si seguirá estudiando, cómo va a cumplir con sus compromisos laborales, cómo está decorando su casa nueva....



Ahora, ha querido ir dando respuesta a todas esas preguntas y ni corta ni perezosa, ha cogido la cámara y se ha grabado durante un día ¡desde que se levanta hasta que se acuesta!



Es verdad que Alma ha admitido que no todos los días son como el ha grabado ya que no siempre tiene, por ejemplo, una reunión de trabajo.

Alma nos está sorprendiendo con las revelaciones que hace en sus vídeos ya que hasta que ella confirmó su embarazo, un halo de misterio la rodeó desde que se publicara la noticia en la revista Diez Minutos el pasado verano.

MtMad

En sus últimos vídeos ha confesado que no se encuentra muy bien y anda bastante revuelta. Aun así quiere seguir cumpliendo con su rutina de ir a clase en la universidad donde cuenta con la ayuda de una de sus mejores amigas, Pauli, que le pasa los apuntes cuando ella no puede ir a clase.

Tras levantarse temprano, Alma se dirige en metro a la facultad y tras asistir a varias clases, se ha ido a casa a comer.

MtMad

Para la vuelta la ha recogido en coche su hermano Manuel, al que se le ve un momento cuando van hacia la casa de Alma, y acompañados de la música de Rosalía. Una vez en casa, ha contado cómo iba a hacer la comida.

MtMad

A Alma ya se le nota la tripita aunque ella misma cuenta que todavía no lleva ropa premamá porque dice su barriga no es muy grande y a ella le gusta ir ceñida.

Tras comer se ha dirigido a su agencia para una reunión. Allí nos ha mostrado cómo eran sus días en ella cuando aprendía a desfilar y aunque hasta ese momento, estaba muy feliz, empezó a encontrarse fatal. De hecho, tenía planes para ir al cumpleaños de una amiga y finalmente, no pudo ir.

MtMad

"He salido de la reunión y ya he empezado a encontrarme mal. Os dije que iría a la fiesta de cumpleaños de una amiga, pero no puedo, no he hecho nada de lo que había planeado..." explicaba Alma con mala cara. Y es que la chica está acusando mucho el cansancio y vómitos típicos de las primeras semanas de embarazo.

MtMad

"Quiero pedirle perdón a mi amiga... Es que no soy yo, no tengo la culpa... Llevo toda la tarde vomitando, lo he pasado muy mal realmente" seguía contando Alma, que se sentía mal por no haber podido ir a la fiesta de su amiga.

Así que tras un día de lo más movido, Alma se despide de sus fans desde el sofá, donde antes de dormir, aprovechó para pasar a limpio apuntes para que el mal cuerpo no le pare el ritmo de estudio.