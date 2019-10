La 'influencer' por excelencia, Aída Domènech, cumplía este 23 de octubre 30 años, un cambio de década que afronta con el mismo optimismo y felicidad que irradia en sus redes sociales normalmente. Conocida como Dulceida, sus más de dos millones y medio de seguidores siguen de cerca cada paso que da y están muy al tanto de que este fin de semana se avecina una "gorda". Así mismo lo ha calificado ella cuando le hemos preguntado si va a celebrarlo... "He liado una gorda, ya veréis, es todo una sorpresa incluso para los asistentes". ¡Estamos deseando ver qué tiene preparado! Desde luego cada evento que monta es para recordar, así que seguro que este aún más. Aída nos lo ha contado todo en la presentación de su colección para Primark. ¡Dale al play!

"Afronto los 30 con mucha energía, con muchas ganas", ha desvelado, "estoy muy feliz, hay gente que se deprime pero yo no". Y, ¿qué le han regalado? Pues ha recibido un detalle muy especial de nada más y nada menos que su mujer, Alba Paul.

Gtres

La joven se pasó el día dándole rosas, y por cada rosa un regalito para su chica, ¡menudo regalazo romántico! Y por si fuera poco, le dejó un tierno mensaje a través de las redes sociales: " 30 años tiene mi amooooorr!! 🎵🎶 No diré nada que no intente decirte todos los días. Pero, 1ero de todo, bienvenida al 3, que te jode y lo sé, pero mejor que llegas difícil ( ya no podrás reírte de mi creyéndote veinteañera). Dejando huella Año tras año por ahí donde pasas, cumpliendo sueños y metas, retándote a mejorar cada día y consiguiéndolo. Yo desde aquí, puedo decir que me siento orgullosa de ti, de quien eres, como eres y como creces. Orgullosa de tener la suerte de que un día alguien tan como tú se enamorase de mi, buena, generosa, la mejor amiga, un bicho a ratos que me desquicia jajaja, preciosa, un desastrito, pero con mucha mucha luz, la suerte de mi vida. Espero hacer que este día sea inmejorable, te amo pollito 🐣 . FELICIDADES!!!!!".