Aurah Ruiz, preocupada por el nuevo ingreso hospitalario de su hijo

Su pequeño Nyan ha vuelto a ser ingresado en el hospital tras una grave recaída.

Aurah ha respondido a las críticas contra los que juzgan su papel como madre.

"Hacía tiempo que no lo veía así", ha confesado con semblante serio y preocupado, "le tuve que pinchar de emergencia para rescatarlo y no reaccionaba", ha contado. Fue entonces cuando le llevaron a las urgencias del hospital en estado crítico porque "el niño estaba muy mal". Así ha desvelado Aurah Ruiz su preocupación por la salud de su hijo Nyan. "Llevamos 3 días ingresados, pasó un día entero que eso no iba ni para adelante ni para atrás, pero después de una noche reaccionó".

Aurah salió a cenar con unos amigos cuando recibió una llamada alertándola de que Nyan se encontraba mal. Asegura que al llegar vio a su hijo "realmente mal", una pesadilla que ha tenido que revivir.

Mtmad

Ha compartido con sus seguidores como es su día a día en el hospital, jugando con el pequeño, entreteniéndole, descansando más bien poco, y siempre pendiente de la salud del pequeño para no llevarse otro gran susto. "Esta es la parte que nadie ve, que estoy día y noche en el hospital, estoy destrozada", ha desvelado. Y ha aprovechado para hacer frente a las críticas, "mañana subo una foto a Instagram muy maquillada o con un filtro cantando reggaeton y dicen 'qué mala madre', pero no saben que aquí estoy yo tres días apenas sin descansar".

"Me dicen que siempre vendo pena, pero es que esta es mi realidad, ojalá pudiera venderlo todo bonito, de fiesta, de compras... Pero no es el caso. Vendo lo que soy, esta es mi vida", ha declarado. Y es que la salud de su pequeño es lo más importante y en lo que centra su día a día, lo entienda quien lo entienda. ¡Ánimo Aurah!