Ya estamos preparando la nueva temporada de "Mujeres al poder". Va a ser más compleja, diferente, más personal. Va a requerir mucho tiempo y esfuerzo. Es imposible compaginarla con un programa diario. Para mí es una gran alegría que Joaquín Prat tome el relevo en @cuatroaldia.Todos los éxitos del mundo a @pratsandberg. Eres un presentador fantástico y vas a tener al mejor de los equipos. ¡¡¡A seguir subiendo esa audiencia!!! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻