María Jesús Ruiz ya pasea con su nuevo churri

Las fotos que demuestran que María Jesús Ruiz y su community manager son novios como ya adelantó QMD!

La pareja coincidió en el tanatorio de la madre de Yurena con Julio Ruz, el ex de la modelo.



Ya tenemos la prueba y además con fotos EXCLUSIVAS! María Jesús Ruiz y Curro, su community manager, están juntos y revueltos. La pareja acudió de la manita al tanatorio para despedir a Margarita Seisdedos, la madre de Yurena, compañera de encierro de la Miss en ‘GH Dúo’. La cosa parece ir en serio porque a María Jesús no le importó coincidir en esta tesitura con su ex, Julio Ruz, que llegó con un careto que parecía que no dormía desde hace semanas.



Agencias

La Miss hizo muy buenas migas con Yurena cuando participaron en ‘GH Dúo’ por eso quiso quiso acercarse al tanatorio para darle un abrazo y lo hizo acompañada por su nueva pareja con la que lleva, como mínimo, desde septiembre cuando ¡QMD! les pilló juntos y descubrió su romance, aunque María Jesús negó la mayor.

Agencias

El chico se llama Francisco Miguel, pero todos le conocen como Curro. Es él quien lleva las redes sociales de su chica. ¿Ayudaría a su novia cuando fue víctima de un ataque informático? Lo que está claro es que la cosa parece que va viento en popa porque Curro ya conoce a Juani, la temible madre de María Jesús.



Agencias



¿Por qué se han animado ahora a oficializar su relación con esa manita entrelazada? No queremos ser malpensadas, pero volver al candelero le viene ahora de perlas a la Miss que acaba de sacar su primer single y cualquier publicidad es bienvenida. Esperemos que tenga más suerte que Isa P...

Agencias

Julio Ruz llegó con cara de pocos amigos. Dicen que fue él quién les presentó. Esperemos que Curro sea la pareja definitiva para María Jesús Ruiz y con quien encuentre la estabilidad que ponga fin a la montaña rusa emocional que han sido sus relaciones con Julio Ruz y Gil Silgado.