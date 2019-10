Pol y Adara han enterrado su pasado como pareja. Los concursantes se conocieron en otra edición de GH y allí surgía el amor. Desde el principio, la relación no fue muy bien, supuestamente por los celos de Adara. Ella consideraba que Pol pasaba mucho tiempo con Miguel, otro concursante y que no se trataban como amigos, si no como algo más. En su momento, nadie creyó a la concursante y la relación terminó por romperse. Más adelante Pol se hacía pareja del Maestro Joao. Los espectadores y fieles a Gran Hermano entendieron la reacción y los comentarios de Adara sobre su relación con Pol. Ahora los concursantes vuelven a estar bajo el mismo techo y parece ser que han enterrado el hacha de guerra.

Adara, a Pol: "Yo me sentí vacilada, pensé que me hiciste todo eso por dar espectáculo" https://t.co/sQv33JRqlP #GHVIP23O pic.twitter.com/ykXg4tUjMI — Gran Hermano (@ghoficial) October 23, 2019

Pol entraba más tarde en el concurso y Adara se agobió bastante. Ella pensaba, como le pasó con Joao al principio, que la relación iba a ser nefasta. Eso no ha sido así. La ex pareja han ido conviviendo día a día hasta que han arreglado sus diferencias.

Adara: "¿No te da miedo que te vuelva a pasar lo mismo?"

Pol: "No, yo creo que lo llevaría de otra manera diferente" https://t.co/sQv33JRqlP #GHVIP23O pic.twitter.com/rFagl9busQ — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2019

Los concursantes eran llamados al confesionario para mantener una conversación. Adara ha asegurado que se sintió engañada por su expareja al ver que empezaba a salir con Joao tras lo ocurrido en su edición de ‘GH 17’, pero el concursante ha aclarado que nunca sintió nada por su compañero: “Miguel no me gustaba nada”, explicaba Pol. La ex pareja ha conseguido dejar el pasado a un lado y ha florecido un cariño mutuo.