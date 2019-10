La artista Selena Gómez no logra dejar atrás su pasado. Su último tema ha sembrado ciertos rumores que señalan a una persona en concreto. Los fans de la cantante creen que la nueva canción con el nombre de 'Lose you to love me', va con dedicatoria directamente a Justin Bieber, ex de la artista. En muchas ocasiones hemos visto a Selena apartada de los focos, ya que se encontraba pasando unas situaciones personales de lo más complicadas. Nadie se imaginaba que la cantante regresaría tan pronto con la publicación de un nuevo y espectacular sencillo.

Las reacciones no se han hecho esperar. La mayoría de los comentarios por parte de sus fans han sido de forma alegre y en apoyo a la cantante. Otros han insinuado que el tema va para su ex Justin Bieber, quien se caso por la iglesia el pasado 30 de septiembre con Hailey Baldwin.

Selena Gómez canta en su nuevo sencillo frases como: "Me prometiste el mundo y yo te creí. Fuiste mi prioridad y lo adorabas. Necesitaba perderte para amarme. Di todo de mí y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio. En dos meses nos remplazaste". Parece que Selena no ha dejado del todo este tema en el pasado, lo contrario de su ex pareja Justin Bieber quién parece feliz y enamorado de su actual mujer. Recordemos que la relación entre Justin y Selena dio mucho de que hablar desde sus comienzos. En varias ocasiones rompieron y decidieron salir con otras personas, aunque siempre volvían. Situaciones muy enfermizas sobre todo para la cantante.