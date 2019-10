Era un secreto a voces, pero ahora ya es completamente oficial. La repesca de 'GH VIP 7' ha dado su pistoletazo de salida, abriendo una encuesta en la web de Telecinco para ver quién es el concursante expulsado que regresa a la casa de Guadalix de la Sierra de nuevo. No sabemos quién saldrá victorioso de esta votación, pero si fuera Kiko podría de nuevo retomar su relación con Estela. Aunque tras haber estado fuera de la casa y ver el revuelo que ha causado su tonteo, a lo mejor no vuelve a tener la misma relación con la mujer de Diego Matamoros. Veremos qué pasa...

Telecinco

"Va a suceder algo en la gala que nos va a dar que pensar y que puede dar un giro en la casa", anunció Jorge Javier unas pocas horas antes de empezar la séptima gala del concurso. Finalmente, el presentador confirmó la noticia que todos esperábamos. "Empieza la repesca. Además, ya no es época de melocotones y Nuria MH tiene un certificado médico que le permitirá poder volver a la casa si así queréis", declaró Jorge Javier tras anunciar la participación de Nuria Martínez en la votación.

Telecinco

"Me apetece mucho ir a la repesca. Este concurso es increíble", reconoció Kiko Jiménez ante la posibilidad de poder volver a entrar en el reality. "No me hace ninguna gracia. Parece que solo le importa regresar a 'GH VIP'", aseguró Suescun muy cabreada. "Ahora mismo lo me que me importa es volver a la casa y seguir concursando", concluyó Jiménez.