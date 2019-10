Jorge Javier Vázquez ha estallado contra los concursantes de 'GH VIP 7' por sus continuos reproches al programa. Pero, sobre todo ha arremetido contra Mila Ximénez, su amiga. El presentador de televisión no entiende la actitud de la colaboradora de 'Sálvame' y piensa que debería tomarse el concurso con más filosofía para poder disfrutarlo de verdad. "Tenéis una oportunidad de oro para que la gente os conozca y lo estáis desperdiciando por completo al no dejaros llevar por la magia de 'GH VIP'", abroncó Jorge a los concursantes.

Telecinco

"Sé que tu sentido del humor es muchísimo más grande que tu sentido del ridículo", le dijo Vázquez a Mila, que estaba ya muy cabreada. "Creo que hay más concursantes en la casa que yo, para reírse de ellos. Gente con sentido del humor. No sólo estoy yo", afirmó Ximénez. "Mañana estoy en mi puta casa. Ya te lo digo", aseguró la concursante ya muy enfadada por las palabras de Vázquez.

Telecinco

"Me he dado cuenta de lo que me importa mi profesión y lo que me hace sentir, porque he estado a punto de llorar por las palabras que has dicho Mila", confesó el presentador ante los concursantes. "Intento echarle cables a una concursante que es una de mis mejores amigas, intento que disfrute, y ella se lo toma como una afrenta. No lo entiendo, la verdad", concluyó el periodista muy dolido.