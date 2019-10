Tamara Falcó fue la estrella en la fiesta que el champán Ruinart celebró en Madrid. La hija de Isabel Preysler nos contó que está feliz con su paso por ‘MasterChef’, nos dijo que quiere seguir aprendiendo a cocinar y nos habló de la cariñosa relación que tiene Jordi Cruz.

Has adelgazado mucho.

Sí, me estoy cuidando mucho, sobre todo la nutrición. En ‘MasterChef’ me han metido mucha caña.

Pero ahí estabas entre comida.

Pero cuando estás entre comida se te quita el apetito.

Después del programa, ¿sigues cocinando en casa?

En casa sigue cocinando Ramona, pero me meto más en la cocina. Quiero aprender a cocinar bien. Tengo un profesor que viene a casa.

“Ahora puedo conquistar con mis platos. El pichón me sale muy bien”

¿Tu madre no te enseña a cocinar?

A ella le espanta la cocina.

¿Ahora se te conquista por el estómago?

Siempre me ha gustado comer. Pero ahora puedo conquistar yo con mis platos. El pichón me sale muy bien.

Tamara lució un conjunto de The 2nd Skin Co; sandalias y bolso de Jimmy Choo, y joyas de Tous. Gema Checa

¿Cómo definirías tu paso por el programa?

Es el reto más difícil que he hecho. Es muy duro. Decía Carmen Lomana que también ha estado en ‘Supervivientes’ y le parece más difícil ‘MasterChef’.

Así que, el próximo programa es ‘Supervivientes’.

¡No!

Volviendo a la cocina, ¿Vicky Martín Berrocal es tan mala como dicen?

Me paso el día defendiéndola. He hecho muy buenas migas con ella, pero es verdad que se la ve con un carácter muy fuerte. A mí me animaba mucho.

“Me encantaría presentar un programa de cocina. Es interesante”

Te tenemos que preguntar por Jordi Cruz. ¿Es tu tipo de hombre?

Es muy guapo y atractivo. Me parece un hombre muy atractivo e interesante. Como buen chef, le admiro. Pero Jordi sigue siendo mi juez, aunque el programa esté grabado.

¿Os habéis vuelto a ver después de la grabación?

La verdad es que no.

Le has cogido gustillo a la tele, porque también estás en el programa de Màxim.

Se me ha quitado el miedo a las cámaras. Al principio me agobiaba mucho.

¿Presentarías un programa de cocina?

Me encantaría. Me parece interesante. ¿Me ves?



TVE

Con las manos en la masa

“A la familia la conoceremos en su momento, a esa cena que no venga tu madre”, dijo Jordi a Tamara en el último programa proponiéndole (¿en broma?) una cita para dos.