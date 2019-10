Hace ya 18 años que Natalia Rodríguez salió de La Academia de ‘Operación Triunfo’ y sigue viviendo de la música: “La suerte hay que buscarla”, explica. En el amor, también es afortunada: lleva doce años saliendo con el futbolista Álex Pérez. Así, no es de extrañar la amplia sonrisa de la que presumió durante toda esta entrevista. Hablamos con ella mientras posaba encantada para nuestra fotógrafa con unos estilismos increíbles. ¡Atentos!



Has sacado una canción este verano, ¿y el disco para cuándo?

Yo fui la primera en España en ir sacando canción a canción, porque me di cuenta de que la música se escuchaba a través de los dispositivos digitales y sólo las canciones que gustan a cada uno.

¿Y se gana dinero así?

Lo bueno es que yo tengo siete discos grabados y un repertorio muy amplio durante estos 18 años de carrera. Yo sí me lo puedo permitir y puedo hacer una hora y media de concierto.

¿Compones para ti o para otros artistas?

Para mí, pero quiero componer para otros. Me encantaría componer algo para Eurovisión, porque todo el mundo dice que mis canciones son muy eurovisivas.

Podrías ir tú.

No, porque soy muy nerviosa y los nervios juegan malas pasadas. Yo me conozco y en algún concierto me he quedado en blanco. Además, es mucha responsabilidad y no tengo la necesidad de pasarlo mal.

18 años de carrera.



Sí, la mitad de mi vida, porque entré en “OT” con 18 años. Cuando salí de la academia pensé que esto duraría un par de años y luego volvería a estudiar Periodismo. Nunca imagine poder vivir sólo de la música tantos años y de la televisión como presentadora.



Hace 18 años que salisteis de la academia y erais una piña.

La gente cree que estábamos todo el día juntos y no. Dentro ya se veía que había como grupitos. Somos una piña en el sentido de que no dejamos que nadie nos ataque, nos defendemos mucho y en 18 años ningún compañero ha salido a hablar mal de otro. Nos respetamos. Pero siempre se tiene más complicidad con unos que con otros. Yo ahora estoy mucho con Chenoa y Nuria Fergó porque somos vecinas.

¿Pero hay envidias?



No. Yo nunca he tenido envidia de que mis compañeros tengan éxito. A mí sí me hubiera gustado que me hubieran dado la oportunidad de cantar en Latinoamérica y tener las mismas posibilidades. Pero eso no es envidia. Esa espinita siempre la tendré clavada.

Pero fíjate, con el tiempo, Rosa no ha tenido tanto tirón.

La suerte hay que buscarla y no te puedes quedar en casa sin saber lo que quieres hacer en tu vida.

Te va bien en lo profesional, ¿y en lo personal?



Llevo 12 años con mi novio.

¿Es celoso?

No, y eso que estoy rodeada todo el día de hombres. Respeta mi trabajo y los dos somos muy independientes. Ése es el secreto de que duremos.

¿Tú no eres nada celosa? Porque él juega con los veteranos del Real Madrid, con Roberto Carlos o Figo...

Nunca lo he sido.

¿Nunca te has considerado una Wag?

Yo es que soy cantante y artista. Soy Natalia, no la novia de... Me puedes llamar la OT, la triunfita... Tengo mi propia personalidad.



Eres una mujer muy convencional, ¿la boda para cuándo?

Me hubiera gustado casarme hace tiempo o este verano. También es verdad que llevamos doce años juntos y hacemos vida de casados. Ahora nos queda experimentar otras cosas, como crear una familia, que es un paso más serio. Igual me caso el año que viene o el siguiente.

¿Ya lo habéis hablado?

Sí, porque Álex es muy niñero, como yo. Pero no es el momento. Para una mujer es muy complicado porque tendría que parar mi carrera más de un año y además soy autónoma y no tenemos ayudas.

No puedes permitirte ni ponerte enferma.

Exactamente. En 18 años nunca he anulado un concierto. ¡Tener un niño es pararlo todo!

Por cierto, ¿te arrepientes de algo?

Igual de que no cuidé mi amistad con mis amigas de toda la vida