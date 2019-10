Que no cunda el pánico. No se ha puesto un rubio platino ni se ha rapado al cero, es más, prácticamente no se ha hecho nada y quizá muchos ni lo noten... Pero su cambio de 'look' no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Más de 800.000 personas siguen los pasos de Sara Sálamo día a día y no se les escapa detalle. Ha sido ella misma quien ha compartido su cambio de estilismo a través de sus redes sociales: Un tono algo más oscuro, el pelo mucho más liso: Ultra hiper mega liso, de hecho, y el flequillo recto cerrado. Sí, ya llevaba flequillo, pero suele mostrarlo abierto en cortinilla y lo cierto es que esta imagen nos ha recordado a un 'look' que nos es muy familiar... ¡El de Aitana Ocaña!

"Cambio de look, nuevo proyecto", escribía en sus redes sociales minutos antes de desvelar el secreto... "Nuevos personajes, nuevas historias", ha comentado Sara junto a esta imagen a la que sus seguidores no han tardado en reaccionar.

"Qué guapa por dios!!!!🙌🏻❤️❤️", "Me encanta dioss", son algunos de los comentarios que ha recibido, aunque también hay quien ha confesado que hasta le ha costado reconocer a la actriz: "Qué rara... no pareces tú". Eso sí, la mayoría lo tiene claro: "Cualquier look te queda increíble", y en eso estamos más que de acuerdo.

Eso sí, dada la descripción que ha hecho de la foto, deja entrever que se debe a un proyecto profesional, y nos ha dejado alguna pista... Maribel Verdú también podría formar parte del mismo y ser, nada más y nada menos, que su madre. Y es que ha comentado: "Mi hijaaa", mientras Sara le respondía, "la mía mamma". ¡Pues estamos deseando verlas juntas!