Aunque asegura "nos hemos dado dos besos antes", lo cierto es que sobre la alfombra roja lo que se ha visto ha sido un reencuentro de lo más tenso. Vamos, que ni Cardi B y Nicki Minaj nos dejaron tan fríos... Mónica Hoyos y las hermanas Salazar compartieron aventura en 'Supervivientes 2019' y ahora han vuelto a coincidir sobre la alfombra roja de los 'Cosmo Awards'.

Ambas fueron invitadas a la gala, y ambas sin saber que la otra aparecería por allí, quizá de ahí sus caras de sorpresa. Al lado, literalmente, y sin hacerse ni caso, esa es la imagen que nos han dejado las tres en el 'photocall'. La cara de Mónica Hoyos era todo un poema, desde luego, hablaba sola, y ella misma lo ha explicado: "Tampoco es que seamos mejores amigas, se fueron pronto y a mi ni fú ni fá... Hay que aguantar en los realities". Pero, ¿es con las únicas con las que mantiene relación cero?

Ella misma ha confesado que "amigos los haces en tu casa, los de toda la vida... Amistad en un reality no puedes hacer, creo, los que se supone que han sido amigos ¿dónde están? Al final vas a trabajar, es un entretenimiento para el público". ¡Toma ya! No ha tenido pelos en la lengua, ninguno, a la hora de dejarlo claro, así que a los que habéis compartido 'reality' con ella, apuntadlo: No sois amigos.

Ella, eso sí, seguirá sin importarle nada y brillando con su vestidazo de White and one (apto para pescar en las aguas de Honduras) y sus zapatos de Jimmy Choo. ¡Dale al play al vídeo para ver todo lo que nos ha contado!