Azúcar Moreno dispuestas a hablar con Jorge Javier

Las hermanas Salazar reconocen haber superado sus rencillas con el presentador

Durante la gala de los Cosmo Awards 2019, Azúcar Moreno ha aprovechado para hablar sobre cómo se encuentran actualmente y en qué momento está su relación con la productora 'Mediaset' tras su polémico abandono de 'Supervivientes'. Las hermanas Salazar se han mostrado dispuestas a hablar con Jorge Javier y cerrar cuentas que tienen aún pendientes tras su participación en el programa. Las cantantes, se admitido que era una persona a la que tenían una "gran admiración y respeto". Es por esto, que aún hoy siguen sin entender "su actitud con ellas".

El origen de esta enemistad surgió después de que las hermanas Salazar decidieran abandonar el concurso de 'Supervivientes'. En ese momento, el presentador del programa, Jorge Javier, se mostró muy duro con ellas y con la decisión que habían tomado. Una postura que a ellas no le sentó nada bien y de la que más tarde hablarían a través de un vídeo que decidieron publicar. En él, le reprochaban a Jorge Javier sus palabras asegurando que fue muy duro con ellas y que nunca lo olvidarían.

Después de pasar un tiempo, las Azúcar Moreno se muestran mucho más calmadas y admiten "estar genial". Sobre el tenso momento, han reconocido que "al final es televisión y todo pasa. Es una anécdota en nuestra vida".

Además, han confesado que no les importaría mantener una conversación con Jorge Javier y han reconocido que es una persona a la que le han tenido una gran admiración y respeto. Es por esto, por lo que no entendieron su actitud. "No somos tan malas personas y él lo sabe", han apuntado.

Respecto a la moda, admiten que siempre han tenido una gran relación con ella desde muy pequeñas y aunque ya no se ven como "chicas Cosmo", afirman que podrían haber sido, en otro tiempo y de otra manera, las antecesoras de las influencers de hoy en día.