El 'Dulce30' va a ser, sin duda, el cumpleaños más especial de Aída Doménech. La 'influencer' más reconocida del territorio español (y su éxito traspasa fronteras), acaba de cumplir 30 otoños y no podría estar más emocionada. Ella misma anunciaba, en su última aparición pública, que este fin de semana se avecina una "gorda", pero ni de lejos imaginábamos esto. Seamos sinceros, todos pensamos en el típico fiestón privado en el que una sala de fiestas cierra para ella y sus amigos, un conciertazo privado... Algo así, pero ni nos acercábamos a lo que Aída había preparado.

Ella ha pensado a lo grande, a lo muy grande... ¡Y se ha llevado a todos sus amigos a Ibiza! Y no estamos hablando de un grupito de 5 ó 6 personas, no, no, estamos hablando de un GRUPO, con mayúsculas, de amigos, que supera las 50 personas. ¡50! Lo que no sabemos es si se ha encargado ella misma de pagar el avión y la estancia a todos (desde luego económicamente se lo puede permitir visto su éxito), pero sabiendo que es su cumpleaños y ha sido su idea, probablemente lo haya hecho. ¡Menudo fiestón van a montar en Ibiza!

Y no decimos que vayan a montar un fiestón en Ibiza solo por decir, es que no hay más que ver la que han montado ya en el mismo avión... Claro, 50 personas juntas de viaje... ¡Se lía gorda, muy gorda por este Dulce 30! La sorpresa ha sido tal que los invitados desconocían el destino incluso estando en el propio aeropuerto, y es que en las pantallas ponía 'Dulce 30'. ¡Muy fuerte!

Entre los invitados hay rostros anónimos y rostros más conocidos, como Madame de Rosa, Raoul Vázquez, su hermano Álex, u otros 'influencers' y 'youtubers' como Michenlo y Marta Riumbau. Tampoco faltan cantantes, como las conocidas por Factor X, 'W·Caps'.

La propia Dulceida ha confesado que se trata de "el cumpleaños de mis sueños", y no es para menos... ¡A disfrutar, chicxs!