El cambio de 'look' de Kiko Hernández deja boquiabiertos a sus compañeros

"Ouu mama", eso es lo que gritaría David Broncano (para los que no seguís La Resistencia) si viera el cambio de 'look' de Kiko Hernández. El colaborador nos ha dejado pegados a la silla cuando hemos visto su nuevo estilismo... ¿y definitivo? Las opiniones sobre si debería o no quedarse así, son bastante diversas, desde luego. Incluso han salido los 'haters' en la red y ya se han disparado las comparaciones.

Nada más arrancar el programa del viernes de 'Sálvame', con Carlota Corredera a los mandos, al hacer la presentación de cada colaborador que acompañaría la jornada... La presentadora no ha podido evitar pararse algo más de lo habitual con Kiko, y es que hasta parecía que no era él: "¡Uy! ¡Chico nuevo en la oficina!”, exclamaba Carlota al verle ante la risa de público y compañeros.

Telecinco

"¿Quién es este chico? No sabía que venía nuevo compañero hoy", bromeaba la presentadora mientras Kiko asegura que ahora está mucho más "joven y guapo". Pero no todos parecen estar de acuerdo con esa afirmación. El director del programa, David Valldeperas se ha dirigido a él como "un señor que juega a la petanca", un comentario que no parece haberle hecho mucha gracia a Kiko Hernández.

En la red tampoco han tardado las comparaciones, y algunas tampoco van a hacer reír, precisamente, a Kiko... "¿Que le ha pasado a @Kiko_Hernandez en el pelo? ¿Le lamió una vaca?", se preguntan algunos, mientras otros, directamente, buscan la imagen perfecta para comparar... Hasta asegurando que "parece un abuelo".

Con ese peinado parece un abuelo pic.twitter.com/vARM990yJQ — MARKOS SAAVEDRA (@MARKOSSAAVEDRA) October 25, 2019

Si en algo han coincidido sus seguidores es en partirse de risa al verlo... Si es para bien o para mal, eso ya solo lo saben ellos...