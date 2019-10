"Imposible", "no es normal", o "no puede ser", son algunos de los comentarios que ha recibido Maribel Verdú cuando se ha atrevido a abrir su baúl de los recuerdos. La actriz ha echado la vista atrás y ha compartido con sus seguidores una imagen de cuando tenía solo 15 años y las redes se han indignado, casi tanto como nosotros. ¿El motivo? ¡Estaba preciosa! Que sí, que sabemos que lo es, pero como bien le ha apuntado su compañera de profesión y amiga Aura Garrido: "¿Tú la época rara de adolescencia con granos y cara hinchada de los morrales nunca supiste lo que era no?". ¡Por favor! Si tiene un rostro liso y divino, además de tener el cuerpazo del siglo... Como bien dicen muchos, "eso no es de este planeta".

En lo que todos coincidimos es en que "no ha cambiado nada", porque desde luego sigue siendo la misma preciosidad tenga 15 o 49 recién cumplidos. "Me piden una foto de cuando tenía 15 años y esto encontré. En Venezuela", comenta la actriz junto a la fotografía, que en solo horas acumulaba más de 8.000 'likes'.

Acaba de cumplir los '4o y todos' y para muchos está, si cabe, cada día más guapa. ¡Es como el buen vino! En aquella época ya muchos se estaban enamorando de ella gracias a películas como 'El aire de un crimen', 'El juego más divertido' 'El señor de los Llanos', '27 horas', 'El año de las luces' o 'La estanquera de Vallecas'.

Otros rostros conocidos, como sus compañeras de profesión Natalia Verbeke, Mar Abascal o Carmen Ruiz han aprovechado para halagar su belleza, que parece ser duradera en el tiempo, ¡al igual que su éxito profesional!