Sofía Suescun advierte a Kiko que si vuelve a la casa de 'GHVIP 7' deberá cambiar su actitud con Estela Grande

La ex concursante de 'Supervivientes' asegura que votará para que su chico vuelva a la casa de Guadalix

La ex concursante de 'Supervivientes', Sofía Suescun, ha expresado cómo se siente después de conocer que habrá una repesca en 'GHVIP 7' y que Kiko Jiménez podría volver a la casa junto a Estela Grande. Aunque al principio se mostró muy descontenta con esta situación, Sofía reconoce haber recapacitado y anuncia que votará para que Kiko Jiménez vuelva a la casa. Eso si, le advierte que si continúa manteniendo la misma relación que tenía antes con Estela, esta vez no le esperará a la salida del concurso. Para ella, esta sería una buena oportunidad para que Kiko rectificase después de su paso por el concurso.

Lo cierto es que cuando Jorge Javier anunció que había llegado el momento de la repesca para el concurso, Sofía Suescun se mostró muy disgustada tras ver el entusiasmo con el que Kiko Jiménez recibía la noticia. "Parece que solo le importa eso", expresaba la ex concursante de 'Supervivientes'.

Tras su enfado inicial, la pareja volvía a mostrar grandes muestras de afecto durante el programa y Kiko le recordaba que no tenía que preocuparse. Ahora, Sofía Suescun admite haber reflexionado y ve esta como una nueva oportunidad para Kiko Jiménez. "Ya lo he asimilado. He reflexionado y , además de ser bueno para él, esta es una forma de demostrar al público que puede rectificar".

Pese a la confianza que ha querido demostrar hacia Kiko, Sofia advierte que si vuelve a la casa y continúa teniendo el mismo acercamiento que antes con Estela Grande, su relación habrá terminado para siempre. "Si son amigos saben hasta qué punto pueden permitir ciertas cosas", ha aclarado.

Después de las peleas que mantuvieron tras la salida de Kiko de la casa de 'GHVIP 7', la pareja ha demostrado haber superado sus diferencias y ahora no se cortan a la hora de demostrarse cariño en los platós a los que acuden.