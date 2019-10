Estela Grande siente que su cariño hacia Adara no es recíproco

La mujer de Diego Matamoros ha confesado que dentro de la casa echa de menos a Kiko Jiménez

La concursante de 'GHVIP 7', Estela Grande, reconoce que se siente muy decepcionada con la actitud que algunos de sus compañeros tienen hacia ella. En concreto, la mujer de Diego Matamoros, afirma que le ha sorprendido el comportamiento de Joao, Pol y Adara. Tres de las personas con las que más se junta en la casa. Todo surgió después de que Pol y Joao le aconsejaran que se mantuviese al margen de las peleas que Adara tuviese con otros miembros de la casa si quería mantener la amistad de la concursante, algo que a Estela no le sentó nada bien. "A mi me gusta decir lo que quiero cuando me dé la gana", decía.

Telecinco.es

Lo cierto es que después de que Estela Grande se riese durante una discusión que Adara mantuvo con Antonio David, la relación entre ambas empezó a enfriarse y aunque parecía que ya estaba solucionado Estela sigue notando a Adara fría con ella. "Yo nuestra amistad la tengo como muy alta, pero ella no la tiene tan alta. Lo noto cuando le doy abrazos", reconocía Estela.

Telecinco

Un punto de vista que Gianmarco parece compartir, y es que el italiano no se ha cortado a la hora de darle su punto de vista y confiesa que él también ha notado que el cariño entre ambas no es mutuo. Esta situación ha hecho preguntarse a Estela si tal vez ha depositado demasiada confianza en Adara.

La mujer de Diego Matamoros parece sentirse un poco sola, una sensación que podría cambiar si el repescado fuese Kiko Jiménez para quien también ha tenido algunas palabras. Estela ha confesado que dentro de la casa Kiko es a la persona que echa de menos porque es con quien ha compartido momentos. "Fuera echo de menos a Diego. Es normal", aclaraba.

Telecinco

De momento, habrá que esperar para saber qué concursante es el que vuelve a la casa de Guadalix y si Estela se reencontrará con Kiko a quien tanto de menos echa en la casa.