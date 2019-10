Mila Ximénez recuerda cómo antes no soportaba a María Patiño

María Patiño reconoce que gran parte de su amistad se la deben a Jorge Javier

La concursante de 'GHVIP 7', Mila Ximénez, ha confesado a sus compañeros que la relación que mantenía con María Patiño al principio no era nada buena. La colaboradora de 'Sálvame' ha estado recordando cómo comenzó su relación con su compañera de trabajo a la que al principio no soportaba y no podía ni verla. Una situación que ahora recuerda como anecdótica y que cambió un día que se la encontró mientras caminaba con su hermana por Sevilla. "Ahora es íntima amiga mía, la amo", terminaba contando a alguno de sus compañeros de la casa.

Gtres

Por su parte, María Patiño ha querido contestar tras ver las imágenes de su compañera. La colaboradora confiesa que Mila ha contado toda la verdad, aunque ella no recuerda tantos detalles. Lo cierto es que María Patiño asegura que gran parte de la culpa de que ahora se lleven bien se la deben a Jorge Javier. "Tú te crees que yo puedo querer a alguien que sea mala persona", era la frase que utilizaba al presentador para convencer a ambas de que hablasen.

Telecinco

Para María Patiño, lo mejor de su relación con Mila es que aunque a veces discuten, se entienden y saben ser sinceras la una con la otra. Un aspecto que para ella es muy importante, según ha relatado en 'Socialité'.

Telecinco

Poco queda de esos inicios donde no se soportaban. La propia Mila Ximénez confesaba que ahora no podría estar sin ella "es muy fiestera", contaba en la casa. Ambas han vivido grandes momentos juntas fuera y dentro del trabajo y parece que han aprendido a comprenderse perfectamente bien la una a la otra.