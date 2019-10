Estela Grande entró a 'GH VIP 7' con un claro objetivo convertido, además, en promesa a su chico, Diego Matamoros: No hablar de él ni de su familia y darse a conocer por sí misma. La modelo tenía muy claro que quiere que la gente la conozca como Estela Grande y no como 'mujer de...' Pero la promesa le ha durado poco. En una relajada conversación con sus compañeros y olvidándose de las cámaras, la joven ha hablado de su marido y la relación que mantiene con Makoke y con su padre, Kiko Matamoros. "El problema que tienen Diego y Kiko es que ambos esperan que el otro de su brazo a torcer", apuntaba Estela.

Lo que tiene claro y parece poder poner la mano en el fuego es que "Diego nunca ha mentido en televisión". Pero, ¿qué sabe de su relación con Makoke? Pues la pinta casi como a la madrastra de Cenicienta... "Si cuando eres un niño la mujer de tu padre te cuida y te quiere, tú se lo devuelves...pero si nunca has recibido eso, es imposible", señalaba. Además, le ha lanzado una 'pullita': "Dice que le ha quitado demandas y no, es que se las han desestimado".

Unas palabras a las que Makoke no ha tardado en responder: "No he coincidido con ella en mi vida, no puede hablar con conocimiento de causa", y asegura que "mi verdad es que le he dado todo el cariño que he podido".

Algo que corrobora el propio Kiko Matamoros: "Makoke le dio mucho cariño a Diego", confiesa, "no le faltó ninguna atención, precisamente porque no queríamos que se sintiera mal ni desubicado", y hasta asegura que "Makoke buscó trabajo para Diego en varias ocasiones". Aunque tampoco ha dejado de lanzarle algún dardo envenenado: "Ha tenido cosas en las que no ha estado bien y le molestaba que yo le diera mas atención a mi hijo que a los suyos o que a la que tenemos en común", ha dejado claro que "no es la bruja que se ha pintado".