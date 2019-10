Kiko Jiménez admite que empezó a salir con Gloria Camila por su fama

Kiko reconoce haberle sido infiel al final de su relación con Sofía Suescun

El ex concursante de 'GHVIP 7', Kiko Jiménez, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para enfrentarse al polígrafo. Durante estas preguntas se han podido revelar varios aspectos de su relación con Gloria Camila y con Sofía Suescun. Kiko Jiménez admitía que tal vez nunca se hubiese acercado a Gloria Camila de no ser por su fama. "Me acerqué a ella porque sabía quien era y me picó la curiosidad", ha admitido en el programa Kiko Jiménez.

Telecinco

Además, ha confesado que esto era algo que Gloria Camila supo una vez que su relación se hizo más estable. "Es verdad que después me enamoré de ella", ha relatado Jiménez, quien admite que al comienzo pensaba que sería una relación pasajera porque no se veía dentro su familia y metido en el mundo mediático.

Gtres

Durante el programa, también se ha dado a conocer un dato que Gloria Camila no sabe y que seguramente conocerá ahora, tras ser admitido por Kiko Jiménez. El ex concursante de 'GHVIP 7' ha reconocido que le fue infiel a Gloria Camila al final de su relación. "Dos días antes de dejarlo pasó algo con Sofía Suescun", ha confesado. El colaborador de 'MHYV' ha explicado que durante un viaje de trabajo a Barcelona, Sofía y él pasaron una gran noche que acabó con un beso. "Encontré en ella la persona idónea para poder evadirme de los problemas", ha admitido Jiménez. Fue al volver de ese viaje cuando se produjo la ruptura con Gloria Camila.

Kiko Jiménez Instagram

Después de eso, comenzó una relación con Sofía Suescun de quien dice estar muy enamorado pese a que al principio, cuando no eran pareja, se "mofaba" de ella y de su madre junto a otros compañeros.

Kiko Jiménez ha desvelado grandes detalles sobre sus relaciones con sus parejas en un polígrafo que ha acabado dejándole por mentiroso en numerosas ocasiones.