Yurena confiesa que su madre lo era todo para ella

La cantante vive un tenso momento en el homenaje a su madre

Tras el fallecimiento de Margarita Seisdedos, su hija Yurena ha acudido a 'Sábado Deluxe' para relatar cómo se siente. Un homenaje que parecía que no iba a realizarse ya que el programa puso una foto de Margarita Seisdedos que Yurena había pedido expresamente que no pusieran. Tras desaparecer de plató y anunciar que se iba, su amigo Víctor Sandoval la convencía de que había sido un error y que la imagen no había llegado a emitirse. Tras una conversación con él, Yurena decidía volver a entrar a plató para continuar con el homenaje a su madre.

Telecinco

A partir de ese momento, Yurena decidió abrirse con los colaboradores para expresar su pena y aseguraba que no sabía qué hacer ahora con su vida. "Mi madre se ha llevado mi vida", le explicaba al presentador, Jorge Javier. Para Yurena su madre era más que eso, era una amiga y una confidente sin la que ahora se encuentra perdida.

Gtres

Uno de los momentos que dice que nunca podrá perdonarse es no haber estado en el hospital junto a ella cuando falleció. La cantante explicó que durante los dos meses, en total, que estuvo ingresada su madre, siempre pasó con ella una media de 18 horas diarias. Sin embargo, al ver que se recuperaba, decidió pasar la noche en su casa para estar más descansada e ir al día siguiente a rodar un spot publicitario. Sin embargo, esa misma noche su padre le llamaba para contarle la trágica noticia.

Luis Cárcamo

Además, Yurena admite que le ha sorprendido que ni Alaska ni Mario Vaquerizo le hayan dado el pésame. Algo a lo que Jorge Javier le quitaba importancia reconociéndole que ahora están muy liados pero que seguramente cuando se enteren lo acabarán haciendo.

Yurena afirma que lo único que quiere es que pase el tiempo para poder asimilarlo todo y aprender a vivir con ello, ya que "sabe que nunca podré superarlo".