Miguel Frigenti dispuesto a perdonar a Alba Carrillo si le pide perdón

Lucía Pariente y el colaborador de 'Sábado Deluxe' viven un tenso momento

El colaborador de 'Sábado Deluxe', Miguel Firgenti y la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, vivieron un tenso momento en plató al intentar arreglar las rencillas que existen entre ambos. Miguel Frigenti reconocía no tener ningún problema con Lucía y cree que se está viviendo entre ellos un "mal rollo innecesario". El colaborador admitió que ha tenido un gran cariño a su hija Alba Carrillo y es por esto que los comentarios que ha hecho hacia el durante su concurso en 'GHVIP 7' le han dolido tanto. "Creo que me ha metido sin tener que meterme", reconocía Frigenti.

Telecinco



Por su parte, Lucía Pariente confesó que si dejó de hablar con Frigenti era debido a que le estaba haciendo mucho daño. "No te has portado bien y creo que también deberías de pedir disculpas", le indicaba Pariente. Bajo su opinión, tanto él como su hija han cometido errores y ambos deberían mostrarse arrepentidos por ellos. "Siento su amigo no entiendo cómo te has metido en este pantanazo", le admitía Pariente.

Para Miguel Frigenti lo único que él hizo mal fue escribir un tweet metiéndose con cosas personales de Alba Carrillo. Algo que justifica indicando que fue Alba Carrillo la que empezó a nombrarlo en el concurso y ha escribir en su blog mal sobre él. "Yo juzgo a Alba como concursante y ella a mi como persona", añadía.



Telecinco





Lo cierto es que Alba Carrillo comenzó su concurso sospechando que su compañero de profesión le estaba criticando ya que a él "le cae muy bien Adara". Un factor que le hizo pensar que no estaba hablando bien de ella fuera de la casa, por los enfrentamientos que ella ha tenido con su compañera de concurso. Tras recibir un tweet de Frigenti preguntándole sobre sus sospechas, Alba Carrillo fue hablando cada vez peor de su compañero e incluso llegó a pedir que lo despidiesen del programa en el que ambos trabajan.

Telecinco

Miguel Frigenti le reconoció a la madre de Alba Carrillo que él le tenía mucho cariño a su hija y que no dudará en perdonarle si cuando salga de la casa acude a él y le pide disculpas por todo lo que ha dicho. Además, confesó sentir cierta empatía por Lucía Pariente ya que comprende que "es muy difícil defender ciertas actitudes".