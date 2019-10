View this post on Instagram

El próximo 21 de noviembre se publica “Hablemos de nosotras”, mi segundo libro. Once conversaciones sobre nosotras, once entrevistas apasionantes con once personas valientes y generosas que dan la cara y han aceptado hablar de nosotras, las mujeres. Han sido nueve meses muy intensos pero ha sido un viaje maravilloso. No he estado sola: siempre de la mano de mi editora Teresa Petit y de mi compañero de vuelo @dinsua91 💜 ¡Qué ganas de que lo leáis y me contéis! Vosotras y vosotros porque la igualdad es asunto de toda la sociedad. Comienza la cuenta atrás. Allá vamos. 🙌🏻💜 @fvicenteferrer @cristinacifuentes #AlbertoSanjuan @miriamgonzalezdurantez #JoaquimBosch @anabelalonso_of @albichepalacios @molerolg @vivas_rivera @verdeliss @chenoa La foto de la portada es de la gran @begona_rivas 📸♥️ #hablemosdenosotras