La repesca ya ha empezado en la casa de 'GH VIP 7'. Y, como era de esperar, Jiménez es uno de los más votados para volver a Guadalix de la Sierra. El ex superviviente se ha reencontrado con Estela Grande, su gran apoyo en el concurso. Nada más verle, la mujer de Diego Matamoros se ha tirado a los brazos del novio de Sofía Suescun. Y es que Grande, que está ajena a todo lo que ha sucedido con su relación con Kiko en el exterior, ha echado mucho de menos al ex de Gloria Camila dentro del reality. Veremos cómo evoluciona su relación a partir de ahora...

Telecinco

"Me quedé con ganas de más en este concurso. Me falto más tiempo", ha dicho Kiko Jiménez tras saber que volvía al reality. Estela Grande no ha podido evitar su emoción al ver de nuevo en la casa a su gran apoyo.



Telecinco

"Yo sé que tú me has echado de menos, y yo te he echado de menos. Tengo ganas de volver y de hacerlo bien de verdad", le ha dicho Jiménez a la estudiante de psicología. "¿Es que no lo has hecho bien?", le ha preguntado ella muy interesada por su respuesta. "No lo he hecho bien, pero bueno tengo muchas ganas de esta nueva oportunidad. Las segundas oportunidades siempre son buenas", dijo Kiko. "No cambies, ¿eh? Tú no cambies en nada", concluyó la integrante del clan Matamoros.